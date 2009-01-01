Лаборатория ресайклинга, "живые" памятники и видеоарт: в Киеве пройдет фестиваль Startup Kultur

На выходных в столице можно посетить занимательное мероприятие.

Гости фестиваля Startup Kultur, который пройдет уже на этих выходных под эгидой Goethe-Institut в Украине, увидят, как с помощью 3D "оживают" памятники и как диджеи мира управляют музыкой в воздухе Midi-перчаткой, которую разработал харьковчанин.

"На фестивале Startup Kultur мы ждем не только молодых предпринимателей, но и всех киевлян, которые хотят улучшить город и жизнь людей, — говорит Илона Демченко, ассистент отдела специальных культурных программ Goethe-Institut в Украине, организатор фестиваля. — Мы надеемся, что примеры наших участников и лекции экспертов вдохновят их на создание собственных социальных проектов, ведь Украину хорошо знают в мире благодаря ряду успешных кейсов, например, устройству Petcube, которое помогает общаться с домашними питомцами. Представители проекта поделятся своим опытом во время фестиваля".

Впервые в Украине свою лекцию и мастер-класс проведет Мириам Ясбай, преподаватель престижной Школы дизайн-мышления Института имени Хассо Платтнера (Германия), где расскажет о пяти основных этапах design thinking и покажет, как эта техника помогает создавать инновации в социальном предпринимательстве, бизнесе и даже в личной жизни. Также по приглашению Goethe-Institut в Украине приедет Юрген Эннингер, эксперт по вопросам культуры и креативных индустрий администрации Мюнхена. Он поделится опытом, как Мюнхен стал лучшим городом для стартапов в Германии и расскажет о современных мировых трендах среди культурных и социальных проектов.

Гости фестиваля смогут увидеть культурные стартапы со всей Украины, среди которых Midi-контроллер — перчатка, управляющая музыкой в ​​воздухе. Ее изобрел харьковчанин Геннадий Жуга, и сейчас этим устройством пользуется не только украинская группа Onuka, но и всемирно известные диджеи. Все желающие смогут протестировать перчатку и даже написать собственный трек.

Также на фестиваль приедет одесский проект Pixelated Realities, который занимается 3D-сканированием и создает виртуальные 3D-туры, чтобы показать, как сохранить памятники архитектуры с помощью современных технологий. Через смартфон каждый сможет увидеть "живые" модели памятников и локаций Одессы, Львова и Киева. А еще можно запрограммировать 3D-открытку, на которой одесский Дюк заговорит на английском языке.

Львов представит лаборатория ресайклинга Zelenew, где перерабатывают пластик в полезные вещи и декор. Так, например, из нескольких пластиковых бутылок можно сделать светильник, корзину или контейнер для вещей.

Организаторы фестиваля подготовили также отдельную арт-программу. Вместе с художницей Светланой Островской, участницей 54-й Венецианской биеннале, с помощью коллажа гости смогут визуализировать идеи не только для бизнеса, но и для жизни. За 7 минут каждый участник мастер-класса создаст коллаж из журнальных иллюстраций на тему "Я — не робот", "Дорога" и "Чистая радость".

Художник и дизайнер Никита Власов представит свой перформанс, во время которого будет рисовать китайской тушью и одновременно проецировать этот процесс на экран. Никита известен своими иллюстрациями для журнала о современной культуре "Шо", приложением для декорирования интерьеров Faino Decor и участием в музейном проекте "Sound of City" (Лондон).

В субботу вечером для гостей фестиваля свои сеты отыграют известный немецкий хаус-диджей Acid Maria и электронный музыкант из Берлина Gelbart. Также выступит украинский синтвейв-проект Kurs Valut из Днепра.

Подробная программа фестиваля на сайте: https://startupkultur.com.ua/#program

Вход свободный.

30 сентября — 1 октября, с 11:00.

Креативное пространство IZONE, ул. Набережно-Луговая, 8.