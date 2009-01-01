"Лицо Dior". В результате взрыва в Киеве пострадала всемирно известная модель — СМИ

Сейчас пострадавшая якобы находится в операционной.
Об этом в эфире телеканала "Украина" сообщила женщина, которая находится под больницей, она приехала узнать о состоянии потерпевшей, пишет УНИАН.
В то же время собеседница подчеркнула, что не знает, какую фамилию сейчас носит манекенщица.
На уточняющий вопрос, знает ли она имя ребенка, также находившегося в машине, та ответила: "Шесть лет мальчику. Кажется, зовут Антон". По ее словам, сейчас пострадавшая в операционной.
Ранее сообщалось, что в Киеве авто взорвалось возле Бессарабской площади, погиб мужчина, женщине оторвало ногу, а ребенок находится в удовлетворительном состоянии. Узнать больше об инциденте можно здесь.