"Лимонка" для догхантера. Стали известны подробности взрыва, прогремевшего в Киеве

В результате инцидента пострадал Евгений Святогор, он отделался синяками и ссадинами.

Последствия взрыва kyiv.npu.gov.ua

В Днепровском районе Киева в одном из домовв почтовом ящике брата известного местного охотника на собак (догхантера) Алексея Святогора — Евгения, который прописан с ним по одному адресу.

Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

В то же время издание уточнило, что сдетонировала граната Ф-1, так называемая "лимонка".

"Услышал звук, похожий на петарду. Очень резко открылась дверца, я увидел оторванную нитку, присел и начал отходить от ящика", — отметил брат догхантера.

По словам собеседника, в тот момент раздался взрыв, от которого его оглушило на несколько минут. "Пострадавший отделался синяками и ссадинами, от госпитализации отказался", — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что в Днепровском районе Киева прогремел взрыв в многоэтажке, правоохранители признали случившееся покушением на убийство. Фотографии с места инцидента можно посмотреть здесь.