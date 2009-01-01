Лобовое ДТП с тремя авто. В Киеве бус на встречке протаранил "Газель", есть пострадавшие

В результате аварии пострадали водители микроавтобуса и "Газели".

В Киеве бус на встречке протаранил «Газель» dtp.kiev.ua

В среду, 24 мая, в Киеве в результате ДТП , которое произошло на бульваре Дружбы народов, пострадали два человека.

Предварительно установлено, водитель микроавтобуса "Ситроен" не справился с управлением и вылетел на встречную полосу в "Газель", сообщает dtp.kiev.ua.

От удара, из кузова "Ситроена" вылетела газонокосилка и врезалась в автомобиль "Тойота Камри".

В результате аварии пострадали водители микроавтобуса и "Газели". Скорая госпитализировала пострадавших в 17 больницу.

Напомним, ранее сообщалось, что на Прикарпатье в результате ДТП есть погибшие и пострадавшие.

Фото: @dtp.kiev.ua.