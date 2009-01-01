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Лобовое ДТП с тремя авто. В Киеве бус на встречке протаранил "Газель", есть пострадавшие

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1 / 5 В Киеве бус на встречке протаранил «Газель» (dtp.kiev.ua)

В результате аварии пострадали водители микроавтобуса и "Газели".

ДТП, Киев
В Киеве бус на встречке протаранил «Газель» dtp.kiev.ua
В среду, 24 мая, в Киеве в результате ДТП, которое произошло на бульваре Дружбы народов, пострадали два человека.

Предварительно установлено, водитель микроавтобуса "Ситроен" не справился с управлением и вылетел на встречную полосу в "Газель", сообщает dtp.kiev.ua.

От удара, из кузова "Ситроена" вылетела газонокосилка и врезалась в автомобиль "Тойота Камри".

В результате аварии пострадали водители микроавтобуса и "Газели". Скорая госпитализировала пострадавших в 17 больницу.

Напомним, ранее сообщалось, что на Прикарпатье в результате ДТП есть погибшие и пострадавшие.

Фото: @dtp.kiev.ua.

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