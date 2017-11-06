Лопнуло колесо. В Киеве Mercedes протаранил остановку и загорелся, опубликованы фото

Водитель успел выбраться с горящего автомобиля при помощи прохожих.

В Киеве Mercedes протаранил остановку фото: lb.ua

В понедельник, 6 ноября, в Киеве на улице Заболотного автомобиль Mercedes AMG выехал на остановку, протаранил столб и загорелся.

Об этом идет речь в сообщении LB.ua.

Отмечается, что водитель успел выбраться с горящего автомобиля при помощи прохожих и отделался ушибами. Его забрали врачи "скорой помощи".

Перед этим он рассказал, что у него на ходу лопнуло колесо, в связи с чем машина стала неуправляемой.

К счастью, на остановке в момент аварии никого не было.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве Range Rover сбил мужчину, перебегавшего проспект Соборности.

Фото: lb.ua, @dtp.kiev.ua.