Лопнуло колесо. В Киеве Mercedes протаранил остановку и загорелся, опубликованы фото

Водитель успел выбраться с горящего автомобиля при помощи прохожих.
Об этом идет речь в сообщении LB.ua.
Отмечается, что водитель успел выбраться с горящего автомобиля при помощи прохожих и отделался ушибами. Его забрали врачи "скорой помощи".
Перед этим он рассказал, что у него на ходу лопнуло колесо, в связи с чем машина стала неуправляемой.
К счастью, на остановке в момент аварии никого не было.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве Range Rover сбил мужчину, перебегавшего проспект Соборности.
Фото: lb.ua, @dtp.kiev.ua.