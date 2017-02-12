Масштабная авария в Киеве. На Шулявке столкнулись 5 авто, есть пострадавшие

В результате аварии пострадали водитель и пассажирка Renault: они получили травмы головы.

espreso.tv В Киеве на проспекте Победы возле метро "Шулявская" в Соломенском районе столицы произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.

По предварительной информации, автомобиль Renault Logan по неизвестным причинам влетел в отбойник, после чего сзади его ударил Chevrolet, сообщает Эспрессо.

Logan продолжил движение, маневрируя по дороге. В это время "Таврия", чтобы избежать столкновения с Logan , резко повернула налево и влетела в две припаркованные машины —Volkswagen и Škoda.

В результате аварии пострадали водитель и пассажирка Renault: они не воспользовались ремнями безопасности и получили травмы головы.

Девушку госпитализировали, водителю оказали помощь на месте.

Напомним, 11 февраля, в Хмельницкой области легковушка на встречке протаранила грузовик, есть погибшие и пострадавшие.