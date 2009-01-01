Масштабное ДТП в Киеве. Грузовик протаранил 4 авто, есть пострадавшие, опубликованы фото

В результате аварии пострадал ребенок из Audi и водитель Toyota, которых срочно доставили в больницу.
У грузовика Ford отказали тормоза, после чего он пролетел со спуска более 600 метров и столкнулся с автомобилями Hyundai, Toyota, Renault и Audi, пишет dtp.kiev.ua.
В результате аварии пострадал ребенок из Audi и водитель Toyota, которых срочно доставили в больницу.
На месте происшествия образовался огромный затор в обоих направлениях. Работает полиция. Детали инцидента выясняются.
Напомним, в Киеве российский дипломат сбил женщину на пешеходном переходе.