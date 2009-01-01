Масштабное ДТП в Киеве. Грузовик протаранил 4 авто, есть пострадавшие, опубликованы фото

В результате аварии пострадал ребенок из Audi и водитель Toyota, которых срочно доставили в больницу.

Сегодня, 16 ноября, в Киеве на проспекте Лобановского в направлении Автовокзала произошло масштабное ДТП с участием сразу пяти автомобилей.

У грузовика Ford отказали тормоза, после чего он пролетел со спуска более 600 метров и столкнулся с автомобилями Hyundai, Toyota, Renault и Audi, пишет dtp.kiev.ua.

В результате аварии пострадал ребенок из Audi и водитель Toyota, которых срочно доставили в больницу.

На месте происшествия образовался огромный затор в обоих направлениях. Работает полиция. Детали инцидента выясняются.

Напомним, в Киеве российский дипломат сбил женщину на пешеходном переходе.