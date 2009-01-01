Масштабный пожар в Броварах, опубликованы фото и видео с места события

Столб дыма виден из Киева.

Под Киевом в городе Бровары произошел масштабный пожар: горят два склада.

Площадь пожара составляет несколько сотен квадратных метров. Как отмечается, прилегающая территория сильно задымлена. Столб дыма виден из Киева, сообщает dtp.kiev.ua.

В то же время, как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пожар произошел на территории бывшей оптовой базы в отдельно стоящих двух складских помещениях на площади около 1, 5 тыс. кв. м.

"5 июня в 13:40 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на территории бывшей оптовой базы в отдельно стоящих двух складских помещениях на площади около 1 тыс. 500 кв. м. Жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены 40 человек личного состава и 10 единиц техники. Спасательные работы продолжаются.

Как сообщает телеканал "112 Украина", масштабный пожар начался на пилораме.

"Пожар начался, на пилораме, где хранят древесину. Началась она в первом ангаре, где сейчас уже догорает, и со временем, по словам рабочих, переместилась во второй ангар", — уточнили в издании.

Сейчас на месте работают около 10 машин пожарной безопасности. На месте также присутствуют три машины скорой медицинской помощи.

По словам спасателей, им понадобится около 1,5-2 часов для того, чтобы окончательно потушить пожар.

Напомним, под Киевом в Вышгороде произошел взрыв на четвертом этаже пятиэтажного дома. В результате взрыва один человек погиб, а женщина находится в больнице.

фото: dtp.kiev.ua; видео: 112 Украина