Масштабный пожар в Киеве, есть пострадавший, опубликованы фото и видео с места события

В результате пожара пострадал один человек, он госпитализирован.

Пожар на территории оздоровительного комплекса. kyiv.dsns.gov.ua В Киеве, вечером 9 марта, в районе улицы Марка Черемшины произошел сильный пожар.

Пожар произошел на территории оздоровительного комплекса, который расположен на левом берегу Днепра недалеко от Радужного озера, в результате пострадал один человек, сообщает 112 Украина.

Пострадавшего, который отравился угарным газом, забрали медики.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, по прибытию на место вызова спасателями было установлено, что произошло загорание в 2-этажном здании на 1-м этаже с распространением огня на 2-й этаж. Пожар очень быстро распространялся по деревянным конструкциям здания. В 22:59 пожар локализован, а в 23:40 на площади 170 кв. м ликвидирован.

Напомним, на Прикарпатье в городе Коломыя произошел масштабный пожар в палаточном городке 10-й горно-штурмовой бригады на территории воинской части. Несколько военных получили легкие ожоги рук во время спасения имущества.

Фото; видео: kyiv.dsns.gov.ua