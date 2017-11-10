Масштабный пожар в Киеве, горел гипермаркет "Ашан", опубликованы фото и видео

Кроме помещений самого гипермаркета, занялась и парковка, расположенная под ними.

В ночь на 10 ноября, в Киеве горел один из крупнейших торгово-развлекательных центров столицы SkyMall.

Масштабный пожар произошел в гипермаркете "Ашан" на проспекте Романа Шухевича (бывший проспект Генерала Ватутина. — ред.), сообщает ТСН.

По предварительной информации, вспыхнуло на складских помещениях из-за короткого замыкания электропроводов. Огонь охватил больше 200 квадратных метров.

Кроме помещений самого гипермаркета, занялась и парковка, расположенная под ними.

Едкий дым распространился на несколько километров. На место прибыли десяток пожарных команд и медики. Огонь удалось потушить около трех часов ночи. К счастью, никто из людей не пострадал.

Напомним, 9 ноября в Одессе горел один из цехов ЗАО "Одессакондитер". Огненный столб дыма поднимался на 30 метров.

Фото; видео: kiev.informator.ua