"Матери" по 150 гривен. В Киеве СБУ пресекла фейковую акцию от имени родственников бойцов АТО

Российские спецслужбы запланировали проведение фейковой акции протеста в Киеве.

В Киеве СБУ пресекла фейковоую акцию politica-ua.com

Сотрудники Службы безопасности Украины во взаимодействии с Национальной полицией Украины пресекли попытку проведения в Киеве антиукраинской акции, организованной по заказу Кремля.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.

Отмечается, что российские спецслужбы запланировали проведение фейковой акции протеста от имени так называемого "собрания матерей участников АТО".

"Псевдомероприятие инициировали и профинансировали подконтрольные спецслужбам РФ лица, скрывающихся от украинского правосудия на территории России", — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали, что для "массовки" организаторы наняли за 150 гривен почти 250 пенсионеров и студентов, которые должны были имитировать роль родственников участников антитеррористической операции.

"По замыслу кремлевских кураторов, "собрание" должно было создать основу для проведения массовых акций протеста и дестабилизации ситуации в нашем государстве. При этом ни одного члена семьи участников антитеррористической среди "протестующих" не было", — отметили в СБУ.

Таким образом, отметили в ведомстве, благодаря работе правоохранителей "очередная попытка создать "картинку" фейкового недовольства украинской властью для российских СМИ оказалась неудачной".

Напомним, что неделю назад правоохранители предотвратили проведение подобной фейковой акции во Львове.