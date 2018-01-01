Мемориал атошникам в Киеве обставили мусорными баками

По словам Богомолец, сегодня в Украине "большинство чиновников очень быстро забывают о своем народе".

Возле мемориала атошникам на Михайловской площади в Киеве коммунальщики установили несколько мусорных баков.

Об этом в Facebook сообщила народный депутат (БПП) Ольга Богомолец.

"Вчера на Михайловской площади вдоль мемориала погибшим воинам АТО, созданным родственниками бойцов и волонтерами, коммунальщики поставили в ряд мусорники и перекрыли доступ людей к стене, на которой размещены фотографии и фамилии героев. Это позорное надругательство над памятью погибших, и власти города должны немедленно отреагировать на действия коммунальных служб", - возмутилась она.

По ее словам, одна из проблем современной Украины в том, что "большинство чиновников очень быстро забывают о своем народе".

"Сегодня все чиновники вроде уважают героев, отдавших жизнь, защищая Украину, а уже завтра забывают их и превращают мемориалы АТО в свалки", - посетовала Богомолец.

Ранее украинский волонтер Юрий Касьянов возмутился поведением футбольных болельщиков, прибывших в Киев на финал Лиги чемпионов. "После гуляний фанов в киевских парках многие украинцы наконец-то избавились от комплекса меньшевартости и ощутили себя настоящими европейцами. Все познается в сравнении. Теперь родные загаженные подъезды хрущевок уже выглядят как фойе отеля "Хаят", и вытоптанные в майские праздники лесополосы вспоминаются с теплой грустью. А че, раз в Европе так гуляют; чем мы хуже?.. Как мудро кто-то (и не один) заметил, проблема чистоты не в том, что кто-то ведет себя как быдло, а в том, что мало мусорных баков, и коммунальщики не сразу за быдлом убирают", - пишет Ксьянов, комментируя поведение болельщиков, превративших фан-зоны в настоящие свалки.

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