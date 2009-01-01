Мешал пьянствовать. В Киеве горе-мать у метро бросила 9-летнего ребенка

Малыша на "Вокзальной" нашли прохожие и отнесли в отделение полиции.

Найденный ребенок kyiv.npu.gov.ua

В ночь на пятницу, 27 октября, в Киеве возле метро "Вокзальная" женщина бросила девятимесячного мальчика и пошла пьянствовать,нашли правоохранители.

Об этом говорится на сайте полиции столицы.

В ведомстве уточнили, что ребенка на ступеньках заметили прохожие и отнесли в отделение полиции на станции "Киев-Пассажирский".

"Прохожие рассказали, что на площади Вокзальной заметили женщину с ребенком в одной руке и бутылкой пива в другой. Она вела себя неадекватно. Когда же очевидцы проходили мимо входа в метро во второй раз, — увидели брошенного ребенка", — отмечается в сообщении.

Копы разыскали горе-мать через полтора часа, оказалось что ей 25 лет, она с ребенком приехала из Херсонской области. По словам злоумышленницы, малыш мешал ей отдыхать и употреблять алкогольные напитки.

Задержанная злоумышленница kyiv.npu.gov.ua

Напомним, 25 октября стало известно, что в Василькове (находится под Киевом) оперативники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, задержали 22-летнюю жительницу города, которая хотела продать своего сына.

Фото: kyiv.npu.gov.ua