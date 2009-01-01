"Метельное утро". В Киеве бушевала стихия, опубликованы фото и видео

После снегопада в столице установилась солнечная погода.
В Сети уже появились фото и видео стихии.
"Метельное утро", — прокомментировал погоду пользователь Instagram uhim4uk.
В то же время юзер этой же соцсети lenok_dora назвала утро "прекрасным" и пожелала всем хорошего трудового дня.
По данным ТСН, в 9:05 после снегопада установилась солнечная погода.
Напомним, 17 января Киев окутал туман, скорее всего, он возник из-за снижения температуры воздуха, повышения влажности и остатков продуктов жизнедеятельности столицы (выхлопные газы, дым промышленных предприятий).
Фото: instagram.com/lenok_dora, instagram.com/nbv_tim, instagram.com/uhim4uk, видео: Alexander Orel