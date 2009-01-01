"Метельное утро". В Киеве бушевала стихия, опубликованы фото и видео

После снегопада в столице установилась солнечная погода.

Непогода в Киеве instagram.com/lenok_dora

В среду утром, 25 января, в Киеве бушевала метель, из-за нее на дорогах резко упала видимость.

В Сети уже появились фото и видео стихии.

"Метельное утро", — прокомментировал погоду пользователь Instagram uhim4uk.

В то же время юзер этой же соцсети lenok_dora назвала утро "прекрасным" и пожелала всем хорошего трудового дня.

прогноз погоды для #киев (центр) на 25.01 Відео, опубліковане користувачем Yegor Sandakov (@yegorsandakov) Січ 24, 2017 о 10:46 PST

По данным ТСН, в 9:05 после снегопада установилась солнечная погода.

Напомним, 17 января Киев окутал туман, скорее всего, он возник из-за снижения температуры воздуха, повышения влажности и остатков продуктов жизнедеятельности столицы (выхлопные газы, дым промышленных предприятий).

Фото: instagram.com/lenok_dora, instagram.com/nbv_tim, instagram.com/uhim4uk, видео: Alexander Orel