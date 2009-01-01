"Минус Prius". В Киеве авто копов въехало в авто, обошлось без тяжелых травм

Авария произошла прошлой ночью на Троещине.

Последствия аварии facebook.com/dtp.kiev.ua

В ночь на понедельник, 14 августа, в Киеве на территории жилого массива ТроещинаToyota Prius врезался в Daewoo.

Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

В то же время издание уточнило, что в результате аварии никто не получил тяжелых травм.

"Минус Prius... Ночное ДТП в Киеве на Троещине: патрульный полицейский Toyota, проезжая перекресток с (включенными — Ред.) красными маячками и сиреной, врезался в Daewoo", — отмечается в сообщении.

Напомним, вечером 10 августа недалеко от Борисполя (находится под Киевом) случилась авария с участием микроавтобуса Volkswagen, легкового авто Kia и грузовика MAN, погиб водитель первой машины, а пассажирка второй — пострадала.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua