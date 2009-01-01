Митинг в центре Киева. В правительственном квартале — тысячи правоохранителей

Участников мирных мероприятий будут проверять на фильтрационных пунктах и выборочно — ручными металлоискателями, сказал Крищенко.

Правоохранители в центре Киева npu.gov.ua

В среду, 18 октября, в центре Киева — в правительственном квартале, где, за порядком будут следить около 3 тыс. полицейских и военнослужащих Национальной гвардии.

Об этом говорится на сайте Нацполиции.

В ведомстве уточнили, что по состоянию на 11:00 грубые нарушения общественного порядка не зафиксированы.

"… для надлежащего обеспечения правопорядка и недопущения любых правонарушений, участников мирных мероприятий будут проверять на фильтрационных пунктах и выборочно — ручными металлоискателями. У некоторых граждан также будут проверять документы, удостоверяющие их личность", — сказал начальник ГУ Нацполиции в столице Андрей Крищенко.

Напомним, 17 октября под Верховной Радой начался митинг, его участники, в частности, требовали отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство и создания Антикоррупционного суда. У парламента были стычки, пострадали два человека, позже участники акции установили возле здания палатки.

Заместитель директора Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Виктория Навроцкая говорила, что 18 октября по состоянию на 9:30 под Радой находились около 200 митингующих.

Фото: npu.gov.ua