Митинг в центре Киева. В правительственном квартале — тысячи правоохранителей

Участников мирных мероприятий будут проверять на фильтрационных пунктах и выборочно — ручными металлоискателями, сказал Крищенко.
Об этом говорится на сайте Нацполиции.
В ведомстве уточнили, что по состоянию на 11:00 грубые нарушения общественного порядка не зафиксированы.
"… для надлежащего обеспечения правопорядка и недопущения любых правонарушений, участников мирных мероприятий будут проверять на фильтрационных пунктах и выборочно — ручными металлоискателями. У некоторых граждан также будут проверять документы, удостоверяющие их личность", — сказал начальник ГУ Нацполиции в столице Андрей Крищенко.
Напомним, 17 октября под Верховной Радой начался митинг, его участники, в частности, требовали отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство и создания Антикоррупционного суда. У парламента были стычки, пострадали два человека, позже участники акции установили возле здания палатки.
Заместитель директора Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Виктория Навроцкая говорила, что 18 октября по состоянию на 9:30 под Радой находились около 200 митингующих.
Фото: npu.gov.ua