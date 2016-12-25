Мощный пожар в Киеве на рынке "секонд-хенда": закрыты две станции метро, опубликованы фото и видео

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1 / 3 Мощный пожар в Киеве на рынке (w-n.com.ua)

В тушении пожара участвуют 11 единиц основной и специальной техники.

Мощный пожар в Киеве на рынке w-n.com.ua

В Киеве у станции метро "Лесная" горят склады рынка "секонд-хенда".

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщила спикер ГУ ГосЧС в г. Киеве Светлана Водолага.

"Сообщение о пожаре нам поступило в 11:43. Сразу на место происшествия прибыли первые спасательные подразделения. На момент их прибытия площадь пожара уже составляла около 500 кв. м. Сейчас работает 11 единиц основной и специальной техники. Площадь пожара пока составляет ориентировочно 1,5 тыс. кв. м. Горят склады "секонд-хенда". Также существует угроза распространения огня на метрополитен и автостоянку с транспортом. Спасатели прилагают максимум усилий, чтобы не допустить распространения огня. Информации о жертвах или пострадавших пока нет", — сообщила она.

Предварительные причины возникновения пожара будут устанавливаться после окончательной ликвидации возгорания.

Отмечается, что на данный момент закрыты две станции метро: "Черниговская" и "Лесная".

Напомним, ранее на Киевщине в городе Вишневое возник пожар в одноэтажном здании на территории металлобазы.

Фото: УНН, w-n.com.ua.

Видео: Фейсбук Д.Овсяникова, Александр Волошин.