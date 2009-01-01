Мощный взрыв в жилом доме под Киевом, есть жертвы, опубликованы фото и видео с места трагедии

При взрыве пострадали два человека. Мужчина погиб, а женщину госпитализировали.

Под Киевом , 4 июня около 23.00, на проспекте Мазепы, 5 в Вышгороде произошел мощный взрыв в жилом доме.

"Взрыв произошел по неизвестным причинам на 4-м этаже, пятиэтажного дома. Стекла и окна повылетали. На месте происшествия работали пожарная, газовая, медицинская служба и полиция", — говорится в сообщении.

Одного человека забрала скорая помощь, точное количество жертв неизвестно, сообщает vyshgorod.city.

Руководитель dtp.ua Влад Антонов на странице в Facebook сообщил об одном погибшем. "Жуткий ночной ужас под Киевом в Вышгороде: взрыв в квартире. Предварительно, один погиб, двое в реанимации", — написал он.

Как сообщает "112 Украина", среди пострадавших — мужчина и женщина, которые находились в квартире. Мужчина погиб, а женщину госпитализировали. Жителей дома не эвакуировали.

По информации жительницы дома, которая прокомментировала ситуацию в Facebook, "волна была сильная и мы сначала не поняли, думали, что вся стена рухнула. Людей повыводили с подъезда. Все органы сработали быстро и можно сказать для жильцов все обошлось, а вот для жителей квартиры, к сожалению, нет".

Причины и последствия взрыва выясняются.

Напомним, 3 июня, в Киеве произошел пожар на частной автостоянке, жертв и пострадавших нет.

фото: Facebook; видео: 112 Украина