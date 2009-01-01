На Байковом кладбище с могилы "отца" украинского национализма украли бронзовый бюст

Вместо скульптуры на стеле находятся желтые и голубые цветы, отметил Коваль.
Об этом на своей странице в Facebook написал редактор газеты ''Незборима нація'' Роман Коваль.
В то же время он уточнил, что заметил пропажу 21 мая.
"В мамин день рождения ходил к ней на могилку... Зашел и к Николаю Михновскому. И не поверил своим глазам — на стеле нет бронзового бюста! Вместо него — желтые и голубые цветы", — отметил автор.
По его словам, "досадное событие произошло не сегодня (22 мая — Ред.) и не вчера". "Почему же об этом никто не знает? Почему об этом никто не говорит?! Мы даже не знаем, ведет ли полиция расследование", — добавил Коваль.
Напомним, весной 2015 года на Байковом кладбище неизвестные злоумышленники украли бронзовый памятник с могилы выдающегося украинского писателя и киносценариста Евгения Гуцало. Узнать больше об инциденте можно здесь.
Николай Михновский (31 марта 1873 — 3 мая 1924) — украинский адвокат, политический и общественный деятель, один из лидеров украинского национального движения конца XIX — начала XX века, а также один из основоположников украинского национализма.