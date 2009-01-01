Полицейские установили, что ученица 2-го класса не принимала участия в социальных сетях, пропагандирующих суицид.

На Киевщине 8-летняя девочка повесилась на скакалке после ссоры с матерью.

Как сообщили в пресс-службе управления Нацполиции в Киевской области, в дежурную часть Белоцерковского отдела полиции поступило сообщение от врача скорой помощи о том, что в одном из частных домов по месту жительства повесилась 8-летняя девочка.

Мать ребенка, идя в магазин, сделала замечание дочери о том, что у нее в комнате не убрано и попросила быстро навести порядок. Через час женщина вернулась домой и обнаружила своего ребенка повешенным на скакалке. Умершая девочка характеризовалась положительно, с 5-ти лет профессионально занималась гимнастикой.

Полицейские установили, что ученица 2-го класса не принимала участия в социальных сетях, пропагандирующих суицид.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2, п.2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, украинская киберполиция борется с так называемыми "группами смерти" в социальных сетях, которые пропагандируют среди детей и подростков идею суицида. Символом "групп смерти", как правило, есть летающие киты. Они называются "Море китов", "Тихий дом".

Администраторы групп, втягивая подростков в квесты, игры с членовредительством, подводят их к суициду, обязательным условием которого является фиксация момента смерти на видео.