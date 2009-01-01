На Киевщине арестован бывший зэк, изнасиловавший 12-летнюю девочку

Насильнику грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

ТСН

арестован молодой мужчина, который изнасиловал 12-летнюю девочку.

Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области сообщает УНИАН.

Как выяснилось, 19-летний ранее судимый парень был пьян, но предложил провести наглядно знакомую 12-летнюю девочку домой с железнодорожной станции. Воспользовавшись доверием ребенка, он завел ее в лесополосу и изнасиловал.

Копы быстро нашли и задержали подонка, жителя Барышевского района, который недавно условно-досрочно освободился из мест лишения свободы.

Прокуроры уведомили его о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 (изнасилование малолетнего) УК Украины. Насильнику грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

По ходатайству прокуратуры, подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Напомним, месяцем ранее в Николаеве сокамерники забили до смерти насильника 15-летней школьницы.