На Киевщине арестован бывший зэк, изнасиловавший 12-летнюю девочку

Насильнику грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.
Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области сообщает УНИАН.
Как выяснилось, 19-летний ранее судимый парень был пьян, но предложил провести наглядно знакомую 12-летнюю девочку домой с железнодорожной станции. Воспользовавшись доверием ребенка, он завел ее в лесополосу и изнасиловал.
Копы быстро нашли и задержали подонка, жителя Барышевского района, который недавно условно-досрочно освободился из мест лишения свободы.
Прокуроры уведомили его о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 (изнасилование малолетнего) УК Украины. Насильнику грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.
По ходатайству прокуратуры, подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.
Напомним, месяцем ранее в Николаеве сокамерники забили до смерти насильника 15-летней школьницы.