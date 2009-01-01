На Киевщине будут судить четырех "черных трансплантологов"

Обвиняемым грозит лишение свободы от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

job-sbu.org На Киевщине прокуратура направила в суд акт против четырех человек — двух граждан Турции и двух украинцев, которых обвиняют в торговле человеческими органами.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"Прокуратура Киевской области направила в суд обвинительный акт в отношении четырех человек по обвинению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 УК Украины — торговля людьми или другая незаконная сделка в отношении человека", — говорится в сообщении прокуратуры.

Двое граждан Турции и двое — Украины с сентября 2015 по апрель 2017 года через Интернет искали людей с тяжелым материальным положением и склоняли их за денежное вознаграждение продать почку.

Оба турка — врачи, у них есть сеть клиник. По их словам, для такой операции надо пройти специальную комиссию. Они говорят, что те, кто сейчас считает себя потерпевшим, сознательно ехали на операцию.

После согласия потерпевших их вывозили в Турцию или на Филиппины для проведения незаконных операций по трансплантации почек, пообещав уплатить от 10 тысяч до 15 тысяч долларов.

"Но люди после операционного вмешательства и удаления органа получали значительно меньшую сумму. Злоумышленники не предупреждали пострадавших о высоком риске для здоровья, связанном с удалением почки", — говорится в сообщении прокуратуры.

Обвиняемым грозит лишение свободы от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что 14 апреля суд арестовал четверых подозреваемых в торговле органами.

Известно о двух потерпевших украинцах. К правоохранителям обратился еще один человек, после того как узнал задержанных.

11 апреля сотрудники СБУ совместно с полицией задержали в Киеве якобы участников транснациональной группировки, которая специализировалась на торговле внутренними органами людей.