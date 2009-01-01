На Киевщине девушка убила соперницу из ревности

Девушку признали виновной и приговорили к восьми годам лишения свободы за убийство из ревности.

hronika.info На Киевщине в Броварском районе 25-летняя девушка задушила соперницу.

Как сообщает пресс-служба обласной прокуратуры, девушку признали виновной и приговорили к восьми годам лишения свободы за убийство из ревности.

Во время досудебного расследования установлено, что в подъезде между двумя женщинами на почве ревности возник конфликт, во время которого злоумышленница ударила потерпевшую в лицо, от чего последняя упала на пол.

В дальнейшем, девушка схватила за шею потерпевшую и начала ее душить. Согласно выводам эксперта, смерть женщины наступила от механической асфиксии.

Действия злоумышленницы квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет.

Напомним, в Киеве мужчина свел счеты с жизнью.