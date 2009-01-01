На Киевщине дочь пырнула мать ножом в живот

Инцидент произошел в селе Ситняки, отметили в полиции.

Нож kv.npu.gov.ua

В селе Ситняки Киевской области женщина во время посиделок за водкойв живот свою мать, пострадавшую забрала скорая помощь.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции региона.

В ведомстве уточнили, что злоумышленница уже имела проблемы с законом.

"В дежурную часть Макаровского отделения полиции поступило сообщение от работника скорой помощи о том, что в местную больницу доставлена 43-летняя жительница села Ситняки с проникающим ножевым ранением", — отметили в пресс-службе.

Женщине была оказана квалифицированная медпомощь, сейчас ее жизни ничего не угрожает. Позже правоохранители приехали к пострадавшей домой, где и задержали подозреваемую в нанесении ей телесных повреждений — 23-летнюю дочь.

"Установлено, что во время посиделок за водкой между матерью и дочерью на почве неприязненных отношений возникла ссора, во время которой младшая хозяйка схватила нож и пырнула им свою мать", — добавили в полиции.

По факту случившегося начато производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Ранее стало известно, что в Деснянском районе Киева мужчина из-за бутылки водки убил свою мать, ударив ножом в грудь на глазах у ребенка. Узнать больше о преступлении можно здесь.

Фото: kv.npu.gov.ua