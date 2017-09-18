На Киевщине копы посреди поля нашли немую и неграмотную женщину, опубликованы фото

Инцидент случился возле автодороги Киев — Харьков, отметили в полиции.

Женщина, которая бродила по полю facebook.com/police.gov.ua/

полицейские Борисполя посреди поля обнаружили немую и неграмотную женщину, позже врачи нашли у нее травмы хрящей шеи.

Об этом говорится на странице патрульной полиции в Facebook.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел возле автодороги Киев — Харьков.

"Патрульные Борисполя позаботились о немой и неграмотной женщине, которая бродила по полю… Полицейские решили убедиться, что с ней все в порядке, но гражданка спряталась от них в зарослях кукурузы", — отмечается в сообщении.

Позже, когда копам удалось наладить контакт с неизвестной, они поняли, что та не может ни говорить, ни писать. Полицейские предложили гражданке медпомощь, от которой она не отказалась.

"Женщину доставили в одну из больниц Пирятина в Полтавской области, где ее передали дежурному врачу… Врачи обнаружили у гражданки травму хрящей шеи, поэтому, ее госпитализируют на неопределенный срок, поскольку диагностика состояния ее здоровья еще не закончилась", — добавили в ведомстве.

По сведениям пользователя соцсети Анны Лыткиной, женщину зовут Фекла Конюхова, она пропала 18.09.17.

Напомним, 22 сентября в Шевченковском районе Киева трое парней с ножом напали на девушку, пытались отобрать сумку, но она вырвала свою вещь и убежала. Через несколько часов после нападения полицейские задержали злоумышленников, скорее всего, позже их отпустили.

Фото: facebook.com/police.gov.ua