На Киевщине мужчина взорвал себя гранатой

Инцидент случился вчера вечером в селе Фурсы.

Место происшествия facebook.com/MNSKOB

В понедельник вечером, 4 сентября, в селе Фурсы Киевской области мужчина, он скончался от полученных травм на месте происшествия.

Об этом говорится на странице в Facebook Главного управления ГСЧС в регионе.

В ведомстве уточнили, что взрыв случился на ул. Колхозной, спасателям о нем стало известно в 18:48.

"… безработный гражданин 1974 г.р., предварительно, после ссоры с женой пошел в одноэтажную хозяйственную постройку и взорвал себя с помощью гранаты РГД-5", — отмечается в сообщении.

Напомним, 23 августа в одном из сел Черниговской области во дворе частного дома взорвалась граната, погиб мужчина, тяжело травмирована женщина, они супруги. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: facebook.com/MNSKOB