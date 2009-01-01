На Киевщине мужчина взорвал себя гранатой

Инцидент случился вчера вечером в селе Фурсы.
Об этом говорится на странице в Facebook Главного управления ГСЧС в регионе.
В ведомстве уточнили, что взрыв случился на ул. Колхозной, спасателям о нем стало известно в 18:48.
"… безработный гражданин 1974 г.р., предварительно, после ссоры с женой пошел в одноэтажную хозяйственную постройку и взорвал себя с помощью гранаты РГД-5", — отмечается в сообщении.
Напомним, 23 августа в одном из сел Черниговской области во дворе частного дома взорвалась граната, погиб мужчина, тяжело травмирована женщина, они супруги. Узнать больше об инциденте можно здесь.
Фото: facebook.com/MNSKOB