На Киевщине накрыли банду, которая предоставляла сексуальные услуги

У злоумышленников нашли оружие, отметили в полиции.

Найденное оружие Скриншот видео с youtube.com

Правоохранители разоблачили, которая специализировалась на реализации широкого спектра сексуальных услуг, в Киевской области задержаны все пять ее членов.

Об этом говорится на сайте Национальной полиции.

В ведомстве уточнили, что организатор преступного бизнеса — 28-летняя бывшая проститутка с опытом, родом с Киевщины.

"Через жесткий кастинг набирала на "работу" девушек модельной внешности, которые в дальнейшем оказывали различные сексуальные услуги жителям и гостям столицы и области. Стоимость их услуг… составляла от 1 тыс. 200 до 3 тыс. гривен в час", — отметили в полиции.

Правоохранители одновременно провели 13 санкционированных обысков в Киеве, Харькове, Ровно и Полтавской области, изъяли деньги, компьютерную технику, две единицы огнестрельного оружия, банковские карточки, блокноты со списками клиентов, графики дежурства женщин, диспетчеров и водителей-охранников.

В полиции отметили, что организатор создала диспетчерские офисы в Харькове, Киеве и Кременчуге. Начато производство по ч. 2 ст. 302 (создание или содержание мест разврата и сводничество) и ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса.

Напомним, в августе в Киевской области правоохранители накрыли банду угонщиков элитных автомобилей, были задержаны пять злоумышленников. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Видео: Поліція Київщини