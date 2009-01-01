На Киевщине накрыли банду угонщиков элитных авто, опубликованы фото

Оружие полицейские изъяли во время санкционированных обысков.

На Киевщине накрыли банду угонщиков kv.npu.gov.ua

Киевской области правоохранители провели спецоперацию по задержанию группы автоворов.

Об этом идет речь в сообщении отдела коммуникации полиции Киевской области.

Отмечается, что пятеро жителей столицы и области, 34-40 лет, специализировались на незаконном завладении транспортными средствами премиум-класса Toyota и Lexus в Киеве, Киевской, Черниговской и Житомирской областях. Сейчас они задержаны и находятся в изоляторе временного содержания. Мужчины основательно подозреваются в похищении трех автомобилей.

Оружие полицейские изъяли во время санкционированных обысков. Один из гранатометов находился в арендованном гараже в г. Буча, где "на отстое" находился один из ранее угнанных автомобилей, другой — в г. Ирпень, в машине, на которой передвигались подозреваемые.

По адресам проживания задержанных изъяли документы на различные марки автомобилей, специальные устройства и оборудование для угона авто.

Продолжается комплекс следственных действий. Злоумышленники проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений. Возбуждены уголовные производства по ч.3 ст.289 (Незаконное завладение транспортным средством) и ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее была опубликована онлайн-карта угонов авто в Киеве и области.

Фото: kv.npu.gov.ua.