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На Киевщине погорел на крупной взятке чиновник Госгеокадастра

Сегодня, 10:03

Злоумышленник получил деньги за изменение целевого назначения десятков земельных участков в пригороде Киева.

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Неправомерная выгода, иллюстрация flickr.com/securityserviceofukraine
В Киевской области правоохранители во время получения крупной взятки задержали главного специалиста отдела контроля за использованием и охраной земель Главного управления Госгеокадастра.

Об этом говорится на сайте Генпрокуратура.

В ведомстве уточнили, что чиновнику передали 200 тыс. гривен "вознаграждения" за изменение целевого назначения 35 земельных участков в пригороде Киева.

Начато производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (получение должностным лицом взятки в крупном размере, сопряженное с вымогательством).

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области разоблачили во взяточничестве группу чиновников, они требовали и получили от предпринимателя несколько тысяч долларов неправомерной выгодны

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Киевщина, чиновник, взятка, прокуратура
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