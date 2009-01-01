На Киевщине погорел на крупной взятке чиновник Госгеокадастра

Злоумышленник получил деньги за изменение целевого назначения десятков земельных участков в пригороде Киева.

Неправомерная выгода, иллюстрация flickr.com/securityserviceofukraine

В Киевской области правоохранители во времязадержали главного специалиста отдела контроля за использованием и охраной земель Главного управления Госгеокадастра.

Об этом говорится на сайте Генпрокуратура.

В ведомстве уточнили, что чиновнику передали 200 тыс. гривен "вознаграждения" за изменение целевого назначения 35 земельных участков в пригороде Киева.

Начато производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (получение должностным лицом взятки в крупном размере, сопряженное с вымогательством).

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области разоблачили во взяточничестве группу чиновников, они требовали и получили от предпринимателя несколько тысяч долларов неправомерной выгодны.