На Киевщине председатель сельсовета погорел на крупной взятке, опубликованы фото

Злоумышленник требовал от представителя коммерческого предприятия сотни тысяч евро.

Задержанный злоумышленник ssu.gov.ua

В Киевской области силовики при получениизадержали председателя одного из сельских советов Бориспольского района региона.

Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины.

По ее данным, тот требовал от представителя коммерческого предприятия 250 тыс. евро (более 7 млн гривен) за выделение в аренду земучастка площадью четыре гектара.

"Правоохранители задержали злоумышленника в помещении сельского совета после получения всей суммы взятки", — добавили в спецслужбе.

Решается вопрос насчет объявления чиновнику о подозрении по ч. 4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса, а также избрания меры пресечения.

Задержанный злоумышленник ssu.gov.ua

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook написал, что правоохранители поймали на неправомерной выгоде Мартусовского сельского голову.

Ранее сообщалось, что во взяточничестве разоблачили руководителя одного из хозрасчетных учреждений Тернопольской облгосадминистрации. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: ssu.gov.ua