На Киевщине произошло ДТП с участием трех машин, есть пострадавший

Судя по фото, авария случилась под Обуховом.

Последствия аварии facebook.com/dtp.kiev.ua

В субботу, 19 августа, в Киевской области на Обуховской трассе произошла, пострадал один водитель.

Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Судя по фото, размещенным изданием в соцсети, масштабное ДТП произошло под Обуховом.

По предварительным данным, там водитель на Volkswagen Transporter (авто на еврономерах) не предоставил приоритет в движении ВАЗу, произошло столкновение.

"После этого Volkswagen выехал на полосу встречного движения и в лобовую столкнулся со "Славутой" (ЗАЗ-1103 — Ред.). Тормозной путь Volkswagen составляет несколько десятков метров. Пострадал водитель "Славуты", — отмечается в сообщении.

Ранее возле села Ситняки Киевской области легковой Volkswagen Passat B6 заехал под грузовик Volvo 400 и загорелся, погиб водитель первого авто. Узнать больше о случившемся можно здесь.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua