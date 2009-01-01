На Киевщине произошло ДТП с участием трех машин, есть пострадавший

Судя по фото, авария случилась под Обуховом.
Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
Судя по фото, размещенным изданием в соцсети, масштабное ДТП произошло под Обуховом.
По предварительным данным, там водитель на Volkswagen Transporter (авто на еврономерах) не предоставил приоритет в движении ВАЗу, произошло столкновение.
"После этого Volkswagen выехал на полосу встречного движения и в лобовую столкнулся со "Славутой" (ЗАЗ-1103 — Ред.). Тормозной путь Volkswagen составляет несколько десятков метров. Пострадал водитель "Славуты", — отмечается в сообщении.
Ранее возле села Ситняки Киевской области легковой Volkswagen Passat B6 заехал под грузовик Volvo 400 и загорелся, погиб водитель первого авто. Узнать больше о случившемся можно здесь.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua