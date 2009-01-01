На Киевщине ребенок сбежал от похитителей

Инцидент случился вчера в Белой Церкви, отметили в полиции.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевщины.
В ведомстве уточнили, что похитителей задержали правоохранители.
"Местная пенсионерка сообщила, что ее внук ушел из дома играть во двор и исчез, а ей подкинули записку с текстом: "Если нужен ребенок, то надо подготовить 10 тыс. гривен до двенадцати ночи", — отметили в пресс-службе.
Полицейские выяснили, что к совершению преступления причастен 30-летний житель Гребенок Васильковского района Киевской области. Выяснилось, что мужчина обманным путем заманил мальчика к себе домой, где вместе с сообщником связал его и насильно удерживал.
Ребенок во время отсутствия похитителей сам освободился из плена. По факту случившегося начато уголовное производство по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в начале декабря 2016 года в Дарницком районе Киева трое неизвестных похитили и ограбили мужчину, после чего отпустили. Узнать больше об инциденте можно здесь.