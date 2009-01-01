На Киевщине школьница спрыгнула с крыши высотки

На данный момент полиция проверять возможную причастность подростка к так называемым "группам смерти".

В городе Славутич Киевской области ученица 10 класса попыталась покончить жизнь самоубийством , спрыгнув с крыши 9-этажного дома.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины в Киевской области.

"Утром ученица 10 класса ушла со второго урока, сообщив учителям, что ей нужно домой и вместо этого отправилась на крышу 9-го дома и спрыгнула оттуда. На данный момент пострадавшая находится в реанимации, где за ее жизнь борются врачи", — рассказали в ведомстве.

На данный момент полиция проверять возможную причастность подростка к так называемым "группам смерти". Решается вопрос о возбуждении уголовного производства.

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