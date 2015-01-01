На Киевщине c поличным задержали шесть сутенеров

Женщины получали за свои услуги 1—2,5 тыс. грн в час. Большую часть полученных средств проститутки отдавали организаторам.

При обыске правоохранители изъяли: оружие, боеприпасы, деньги. kv.npu.gov.ua На Киевщине сотрудники Национальной полиции с поличным задержали группу из шести сутенеров.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области, "сотрудники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, совместно с полицейскими и сотрудниками прокуратуры Бориспольского района, бойцами полка особого назначения и полка "Миротворец", разоблачили и пресекли работу преступной группы, участники которой занимались сводничеством и сутенерством на территории Киевской области и столицы".

Правоохранители установили, что в указанную преступную группу входило 6 человек. "Ее организаторы – супруги из Киевской области, которые привлекли к работе в сексуальной индустрии более 30 девушек в возрасте от 18 до 35 лет. Свои услуги женщины оказывали в арендованных квартирах, гостиницах, саунах и получали за них денежное вознаграждение в размере 1—2,5 тыс. грн в час. Большую часть полученных средств проститутки отдавали организаторам", — утверждается в сообщении.

В полиции заявили, что все участники преступной группы задержаны с поличным в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при передаче денежных средств за сексуальные услуги. Вместе с тем, во время проведения 10 санкционированных обысков правоохранители изъяли: оружие, боеприпасы, денежные средства и записные книжки с перечнем клиентов и "черной бухгалтерией".

По данному факту следователями открыто уголовное производство по ч.2 ст.302 (создание или содержание мест разврата и сводничество) и ч.2 ст.303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Голосеевском районе Киева трое молодых людей ночью ворвались в дом пенсионера, требовали деньги, жестоко избили его рукояткой пистолета, позже двух злоумышленников поймали.