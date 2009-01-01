На мосту Патона в Киеве пикап с арсеналом оружия протаранил грузовик, водитель в реанимации

Искалеченного водителя зажало в салоне автомобиля. Его извлекали спасатели.
Об этом сообщает в группе dtp.kiev.ua в социальной сети Facebook.
"Криминальное тяжелое ДТП с пострадавшим в Киеве на мосту Патона: "Москвич"-пикап с арсеналом оружия на скорости вылетел на встречку в "Зил", — сказано в сообщении.
Отмечается, что искалеченного водителя зажало в салоне автомобиля. Его извлекали спасатели.
"В критическом состоянии госпитализирован. Благодаря профессиональным действиям медиков удалось стабилизировать на месте, даже пришел в сознание", — пишут в группе.
В багажнике нашли оружие и боеприпасы, гильзы рассыпались по дороге.
Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева сын Шуфрича за рулем Bentley сбил человека.
Фото: @dtp.kiev.ua.