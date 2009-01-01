На мосту Патона в Киеве пикап с арсеналом оружия протаранил грузовик, водитель в реанимации

Искалеченного водителя зажало в салоне автомобиля. Его извлекали спасатели.

На мосту Патона «Москвич» протаранил грузовик facebook.com/dtp.kiev.ua

В воскресенье, 27 августа, в Киеве на мосту Патона произошло дорожно-транспортное происшествие , в результате которого пострадал мужчина.

Об этом сообщает в группе dtp.kiev.ua в социальной сети Facebook.

"Криминальное тяжелое ДТП с пострадавшим в Киеве на мосту Патона: "Москвич"-пикап с арсеналом оружия на скорости вылетел на встречку в "Зил", — сказано в сообщении.

Отмечается, что искалеченного водителя зажало в салоне автомобиля. Его извлекали спасатели.

"В критическом состоянии госпитализирован. Благодаря профессиональным действиям медиков удалось стабилизировать на месте, даже пришел в сознание", — пишут в группе.

В багажнике нашли оружие и боеприпасы, гильзы рассыпались по дороге.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева сын Шуфрича за рулем Bentley сбил человека.

Фото: @dtp.kiev.ua.