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На окраине Киева в ДТП погиб один из охранников Порошенко — СМИ

Сегодня, 10:50

Авария случилась прошлой ночью на Столичном шоссе.

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Последствия аварии facebook.com/dtp.kiev.ua
В ночь на четверг, 31 августа, на окраине Киева мотоцикл врезался в легковой автомобиль, погиб байкер, им оказался сотрудник госохраны и один из охранников президента Петра Порошенко Юрий Рудобаба.

Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

В то же время издание уточнило, что авария произошла на Столичном шоссе недалеко от базы киевского "Динамо".

"Предварительно, мотоциклист, который ехал с работы, из Киева в сторону Козина, врезался в разворачивающийся такси Chevrolet Aveo. Смерть наступила мгновенно.... Водитель такси получил помощь медиков на месте", — отмечается в сообщении.

Напомним, 26 августа в Киеве на ул. Шота Руставели Нестор Шуфрич — сын народного депутата Нестора Шуфрича, находясь за рулем авто марки Bentley, наехал на пешехода. Пострадавший получил многочисленные травмы и попал в больницу. Виновнику ДТП суд уже избрал меру пресечения.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

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