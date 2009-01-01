На Шулявском путепроводе ограничат движение, опубликована схема объезда

Все мосты столицы будут проверены, сказал Виталий Кличко.

Шулявский путепровод УНИАН

Во вторник, 28 февраля, в Киеве движение на, откроют в ограниченном режиме.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал на брифинге, говорится на сайте Киевской городской госадминистрации (КГГА).

В то же время градоначальник подчеркнул, что все другие путепроводы и мосты столицы будут проверены.

"Экспертиза установила, что во избежание аварийных ситуаций и последующей временной эксплуатации сооружения необходимо срочное выполнение мер", — отметил чиновник.

В частности, нужно ограничить габарит проезжей части с обеих сторон сооружения на 0,7 м с использованием легких конструкций. "На путепроводе уже начались работы по укреплению… движение тяжеловесного транспорта будет запрещено", — добавил Кличко.

Между тем УНИАН пишет, что мэр из-за обвала части путепровода принял решение уволить заместителя председателя КГГА по вопросам транспортной инфраструктуры Илью Сагайдака и главу Соломенского района Максима Шкуро.

Также в Киевской горгосадминистрации опубликовали схему объезда сооружения.

Схему объезда Шулявского путепровода УНИАН

Напомним, часть Шулявского путепровода обрушилась вечером 27 февраля, жертв и пострадавших нет. По словам очевидцев происшествия, обломки конструкции повредили один автомобиль.

Схема: kievcity.gov.ua