На выходных в Киеве будет замечательная погода — синоптик

В столице скоро похолодает, отметила Диденко.
Об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Facebook.
В то же время она предупредила, что с 5 числа в столице похолодает.
"В Киеве выходные замечательные: без осадков и тепло, завтра до +23 +24, в воскресенье — до +26", — отмечается в сообщении.
Напомним, в начале августа в Украине бушевала непогода — были грозовые дожди, местами ливни и сильные порывы ветра, один человек погиб, пятеро пострадали, много населенных пунктов остались без электричества.