На выходных в Киеве будет замечательная погода — синоптик

В столице скоро похолодает, отметила Диденко.

Фонтаны на столичном Майдане Независимости, иллюстрация kievcity.gov.ua

В субботу и воскресенье, 2-3 сентября, в Киеве будет замечательная погода — без осадков и тепло.

Об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Facebook.

В то же время она предупредила, что с 5 числа в столице похолодает.

"В Киеве выходные замечательные: без осадков и тепло, завтра до +23 +24, в воскресенье — до +26", — отмечается в сообщении.

Напомним, в начале августа в Украине бушевала непогода — были грозовые дожди, местами ливни и сильные порывы ветра, один человек погиб, пятеро пострадали, много населенных пунктов остались без электричества.