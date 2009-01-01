Начальника из Киевского горсовета поймали на взятке

В кабинете чиновника нашли десятки тысяч гривен.
Об этом говорится на странице прокуратуры Киева в Facebook.
В ведомстве уточнили, что чиновник требовал деньги от руководителей частных фирм за предоставление в пользование складских помещений, которые являются коммунальной собственностью.
"Злоумышленников задержали после получения ими очередного "транша" неправомерной выгоды в сумме 7 тыс. гривен", — отмечается в сообщении. Во время обысков в кабинете начальника найдены и изъяты 65 тыс. гривен.
Также были обнаружены черновые записи с фамилиями бизнесменов, от которых он ежемесячно требовал и получал взятки. Начато производство по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса.
Ранее стало известно, что в Печерском районе Киева землеустроителя одного из сельских советов Васильковского района Киевщины поймали на крупной взятке. Узнать больше об инциденте можно здесь.