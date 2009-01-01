Начальника из Киевского горсовета поймали на взятке

В кабинете чиновника нашли десятки тысяч гривен.

Неправомерная выгода facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Во вторник, 5 сентября, правоохранители послезадержали начальника одного из управлений Киевского городского совета и двух его сообщников — сотрудника столичного коммунального предприятия и посредника.

Об этом говорится на странице прокуратуры Киева в Facebook.

В ведомстве уточнили, что чиновник требовал деньги от руководителей частных фирм за предоставление в пользование складских помещений, которые являются коммунальной собственностью.

"Злоумышленников задержали после получения ими очередного "транша" неправомерной выгоды в сумме 7 тыс. гривен", — отмечается в сообщении. Во время обысков в кабинете начальника найдены и изъяты 65 тыс. гривен.

Также были обнаружены черновые записи с фамилиями бизнесменов, от которых он ежемесячно требовал и получал взятки. Начато производство по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса.

Ранее стало известно, что в Печерском районе Киева землеустроителя одного из сельских советов Васильковского района Киевщины поймали на крупной взятке. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua