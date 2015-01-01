Наезд и поножовщина. В Киеве копы задержали иностранца, ранившего мужчину

Инцидент случился прошлой ночью в Деснянском районе столицы.

Задержанный злоумышленник kyiv.npu.gov.ua

В ночь на вторник, 27 декабря, в Деснянском районе Киева иностранецна мужчину, после чего ранил пострадавшего ножом в живот.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции столицы.

В ведомстве уточнили, что инцидент случился на проспекте Владимира Маяковского, нападавшего задержали правоохранители.

"Раненый 40-летний мужчина объяснил: незнакомец на внедорожнике наехал на него, а после того набросился с ножом", — отметили в пресс-службе.

Пострадавшего госпитализировали. "Сотрудники криминальной полиции задержали иностранца, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности и находится в розыске полиции Одесской области", — добавили в отделе коммуникации.

По факту случившегося начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

Ранее в Деснянском районе Киева женщина увидела дома гражданского мужа в постели с двумя пьяными незнакомыми женщина, попросила "конкуренток" уйти, но они отказались, после чего ранила их ножом.

Фото: kyiv.npu.gov.ua