Наказали "героя" парковки. В Киеве неизвестные разбили иномарку, опубликованы фото

Инцидент случился в Шевченковском районе столицы.
Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
В то же время издание уточнило, что инцидент случился на Львовской площади.
"По предварительной информации, очередной "герой" парковки был жестоко наказан. По словам свидетелей, автомобиль марки Ford… был припаркован в неположенном месте на тротуаре с 7 часов утра", — отмечается в сообщении.
Напомним, вечером 20 сентября в Дарницком районе Киеве мать с ребенком попали под колеса трамвая, ребенок умер на месте происшествия, женщину с тяжелыми травмами забрала скорая помощь, но позже она тоже скончалась.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua