Наказали "героя" парковки. В Киеве неизвестные разбили иномарку, опубликованы фото

Инцидент случился в Шевченковском районе столицы.

Поврежденное авто facebook.com/dtp.kiev.ua

В четверг, 21 сентября, в Шевченковском районе Киеве, по предварительным данным, наказали "героя" парковки — разбили иномарку, оставленную в неположенном месте, тяжелыми металлическими предметами на глазах у прохожих.

Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

В то же время издание уточнило, что инцидент случился на Львовской площади.

"По предварительной информации, очередной "герой" парковки был жестоко наказан. По словам свидетелей, автомобиль марки Ford… был припаркован в неположенном месте на тротуаре с 7 часов утра", — отмечается в сообщении.

Напомним, вечером 20 сентября в Дарницком районе Киеве мать с ребенком попали под колеса трамвая, ребенок умер на месте происшествия, женщину с тяжелыми травмами забрала скорая помощь, но позже она тоже скончалась.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua