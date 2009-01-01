Нападение и стрельба. В Киеве неизвестный с молотком набросился на топ-менеджера

Инцидент произошел в Печерском районе столицы.

Молоток, с которым был злоумышленник facebook.com/Поліція Києва

В Печерском районе Киева мужчина с молотком набросился на заместителя председателя правления одного из публичных акционерных обществ, водитель управленца, чтобы остановить злоумышленника, выстрелил в него из травматического оружия и

Об этом говорится на странице полиции столицы в Facebook.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел на ул. Саксаганского, нападавшим оказался житель Херсонской области, 1989 года рождения.

"Предварительно установлено, что заместитель председателя правления одного из ПАО вышел из здания и направлялся к автомобилю. В этот момент к нему подбежал незнакомец и набросился с молотком", — говорится в сообщении.

Водитель пострадавшего, который находился в машине, применил травматическое оружие. Потерпевшего забрала "скорая", он находится в больнице. Полицейские проводили осмотр места происшествия, общались со свидетелями для устанавления мотивов совершения преступления. Начато производство по ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса.

Напомним, 25 октября в Киеве у входа в дом на ул. Адама Мицкевича в Киеве, где расположена редакция телеканала "Эспрессо", произошел взрыв, погиб телохранитель Игоря Мосийчука и подполковник МВД в отставке Михаил Мормиль.

В частности, пострадали народный избранник и директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала, они попали в больницу. В прокуратуре назвала три версии преступления. Нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко говорил, что мотивом покушения на политика является создание атмосферы страха в украинском обществе.

Фото: facebook.com/Поліція Києва