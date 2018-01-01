Нардеп Левченко швыряся "коктейлями Молотова" в коммунальщиков - полиция

Бутылку с зажигательной смесью полиция изъяла.

Внефракционный Народный депутат Юрий Левченко метнул "коктейль Молотова", мешая коммунальным службам сносить незаконные гаражи в Шевченковском районе Киева

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Как сообщается, работники КП "Киевблагоустрий", согласно предписанию, проводили демонтаж незаконных гаражей в одном из кооперативов. На место прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк, которые пытались бросить бутылку с зажигательной смесью. В результате возникла потасовка, которую пресекли правоохранители.

"После этого депутаты уехали с места происшествия. С заявлением об избиении в милицию они не обращались. Сообщение от врачей тоже не поступало", – подчеркнули в пресс-службе Нацполиции.

В данный момент следственно-оперативная группа проводит опрос свидетелей. Бутылку с зажигательной смесью полиция изъяла.

Как сообщалось ранее, в Киевраде заявили, что нардепа Левченко избили до потери сознания.