Нардеп о теракте у телеканала в Киеве: устроил "мясник", а не профессионал

В нашей стране российские спецслужбы совершили ряд атак, они отличаются особой дерзостью, сказал Тетерук.
Об этом он рассказал в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1", пишет ТСН.
В то же время нардеп подчеркнул, в Украине спецслужбы РФ совершили ряд атак, они отличаются особой дерзостью, высоким профессионализмом и эффективность, а произошедший не был таким.
"Я не вижу профессиональной работы. Ни один профессионал не допустит работы "мясника", когда гибнут люди, которые не должны были попасть под действие взрывного устройства", — добавил политик.
По словам Тетерука, "ни один профессионал не позволит себе взять чужую кровь на себя". "Надо убрать одного человека — он сделает все, чтобы работа была выполнена филигранно. Здесь мы видим совершенно бессмысленное убийство", — добавил экс-комбат.
Напомним, 25 октября в Киеве у входа в дом на ул. Адама Мицкевича в Киеве, где расположена редакция телеканала "Эспрессо", произошел взрыв, погиб телохранитель нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука и подполковник МВД в отставке Михаил Мормиль.
В частности, пострадали народный избранник и директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала, они попали в больницу. Прокуратура назвала несколько версий преступления.
Видео: ТСН