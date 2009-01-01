Нардеп о теракте у телеканала в Киеве: устроил "мясник", а не профессионал

В нашей стране российские спецслужбы совершили ряд атак, они отличаются особой дерзостью, сказал Тетерук.

Последствия взрыва в столице, иллюстрация espreso.tv

Первый заместитель председателя фракции "Народный фронт", бывший комбат "Миротворца"считает, чтоустроил "мясник", а не профессионал.

Об этом он рассказал в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1", пишет ТСН.

В то же время нардеп подчеркнул, в Украине спецслужбы РФ совершили ряд атак, они отличаются особой дерзостью, высоким профессионализмом и эффективность, а произошедший не был таким.

"Я не вижу профессиональной работы. Ни один профессионал не допустит работы "мясника", когда гибнут люди, которые не должны были попасть под действие взрывного устройства", — добавил политик.

По словам Тетерука, "ни один профессионал не позволит себе взять чужую кровь на себя". "Надо убрать одного человека — он сделает все, чтобы работа была выполнена филигранно. Здесь мы видим совершенно бессмысленное убийство", — добавил экс-комбат.

Напомним, 25 октября в Киеве у входа в дом на ул. Адама Мицкевича в Киеве, где расположена редакция телеканала "Эспрессо", произошел взрыв, погиб телохранитель нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука и подполковник МВД в отставке Михаил Мормиль.

В частности, пострадали народный избранник и директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала, они попали в больницу. Прокуратура назвала несколько версий преступления.

Видео: ТСН