"Не поделили дорогу". В Киеве на мосту произошло ДТП с участием пяти авто

Авария случилась сегодня, обошлось без пострадавших.
Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
В то же время издание уточнило, что машины "не поделили дорогу".
"По предварительным данным, авария произошла из-за притормозившего авто на еврономерах, который спокойно скрылся с места ДТП", — отмечается в сообщении.
Напомним, вечером 10 августа недалеко от Борисполя (находится под Киевом) случилась авария с участием микроавтобуса Volkswagen, легкового авто Kia и грузовика MAN, погиб водитель первой машины, а пассажирка второй — пострадала.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua