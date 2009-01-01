"Не поделили дорогу". В Киеве на мосту произошло ДТП с участием пяти авто

Авария случилась сегодня, обошлось без пострадавших.

Последствия аварии facebook.com/dtp.kiev.ua

В субботу, 12 августа, в Киеве на Московском мостус участием пяти автомобилей, никто не пострадал.

Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

В то же время издание уточнило, что машины "не поделили дорогу".

"По предварительным данным, авария произошла из-за притормозившего авто на еврономерах, который спокойно скрылся с места ДТП", — отмечается в сообщении.

Напомним, вечером 10 августа недалеко от Борисполя (находится под Киевом) случилась авария с участием микроавтобуса Volkswagen, легкового авто Kia и грузовика MAN, погиб водитель первой машины, а пассажирка второй — пострадала.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua