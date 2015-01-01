"Неадекватное" ДТП у ночного клуба в Киеве: опубликовано фото

Очевидцы подозревают, что водитель авто находился в состоянии наркотического опьянения.
Об этом сообщает портал dtp.kiev.ua. на странице в Facebook.
Очевидцы подозревают, что водитель авто находился в состоянии наркотического опьянения.
"Водитель Mercedes резко отъехал от ночного клуба "Индиго", протаранил Nissan и пытался скрыться. Через 1.5 км задержан очевидцами. Подозревают наркотическое опьянение. На место выехала полиция", — говорится в сообщении.
Напомним, 1 января "Главреде" сообщал о том, что в Киеве, на улице Вадима Гетьмана, водитель "Славуты" на высокой скорости вылетел с дороги на остановку общественного транспорта и врезался в столб, погибла пассажирка.