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Небольшой снег. Синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на День влюбленных

Сегодня, 16:51

В столице на дорогах местами ожидается гололедица, отметили в КГГА.

Киев, зима, Владимирская горка, Крест
Зима в столице, иллюстрация Facebook.com
Во вторник, 14 февраля (День влюбленных), в Киеве будет облачно, ожидается небольшой снег, температура днем — около нуля градусов.

Об этом сообщили в Киевской городской госадминистрации, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

В ведомстве уточнили, что на дорогах столицы местами возможна гололедица.

"Ветер западный, северо-западный, 7-12 метров на секунду. Температура ночью 6-8 градусов мороза", — отметили в пресс-службе.

погода,Киев
Прогноз погоды Укргидрометцентра на 14 февраля Скриншот с сайта meteo.gov.ua

Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида заявил, что в феврале в Украине стоит ожидать резких изменений погодных условий. Ознакомиться с его сведениями можно здесь.

Теги:  
Киев, погода, Укргидрометцентр, ГСЧС, День влюбленных
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