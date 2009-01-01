Небольшой снег. Синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на День влюбленных

В столице на дорогах местами ожидается гололедица, отметили в КГГА.

Зима в столице, иллюстрация Facebook.com

Во вторник, 14 февраля (), в Киеве будет облачно, ожидается небольшой снег, температура днем — около нуля градусов.

Об этом сообщили в Киевской городской госадминистрации, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

В ведомстве уточнили, что на дорогах столицы местами возможна гололедица.

"Ветер западный, северо-западный, 7-12 метров на секунду. Температура ночью 6-8 градусов мороза", — отметили в пресс-службе.

Прогноз погоды Укргидрометцентра на 14 февраля Скриншот с сайта meteo.gov.ua

Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида заявил, что в феврале в Украине стоит ожидать резких изменений погодных условий. Ознакомиться с его сведениями можно здесь.