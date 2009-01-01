Необычная находка. В Киеве на детской площадке лежала граната, опубликованы фото и видео

Инцидент произошел в Шевченковском районе столицы.

Найденная граната Скриншот со страницы Відділу комунікації поліції Києва в Facebook

В Шевченковском районе Киева местные жители на детской площадке, боеприпас изъят.

Об этом говорится на странице отдела коммуникации полиции столицы в Facebook.

В ведомстве уточнили, что опасный предмет лежал на ул. Елены Телиги.

Там двое мужчин на детской площадке заметили в песке подозрительное кольцо, а когда раскопали — увидели предмет, похожий на гранату.

На место происшествия немедленно направили патрульную полицию, следственно-оперативную группу и взрывотехников. Приехавшие эксперты изъяли боевую гранату Ф-1 с запалом, ее направили на исследование.

Начато производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса. Устанавливаются лица, которые оставили боеприпас на детской площадке.

Ранее стало известно, что в одном из киевских озер на расстоянии десяти метров от берега спасатели нашли тело 33-летнего мужчины, его передали правоохранительным органам. Узнать больше об инциденте можно здесь.