Несколько районов Киева остались без воды

Воды не будет в некоторых районах столицы из-за проведения плановых ремонтных работ.

В нескольких районах Киева из-за проведения плановых ремонтных работ будет отсутствовать вода.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Киевводоканала" в Facebook.

Для надежной работы систем водоснабжения в Жулянах с 9:30 4 сентября в 20:00 13-го сентября запланирована санация водопровода диаметром 300 мм на вул. Шевченко. В связи с этим без воды останутся частные дома №№74-124 и 63-103.

"Питьевую воду в этот район будут поставлять водовозкой, которая будет стоять на углу ул. Шевченко и Советской", — говорится в сообщении.

5 сентября на Печерске с 10:00 до 17:00 запланирована замена запорной арматуры диаметром 100 мм на вул. Пилипа Орлика, 15/1. В связи с этим будет прекращено водоснабжение домов №№ 4, 6, 15/5.

А в 10:00 начнутся работы на водопроводной сети в Святошинском районе на ул. Обуховской 135. Без воды до 6:00 6 сентября останутся дом №113 на вул. Обуховской и №27 по ул. Анны Ярославны. Будет организован подвоз питьевой воды.

Ранее в Киеве анонсировали отключение водоснабжения в пяти районах.