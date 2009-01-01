Ничего святого. В Киеве мужчина обворовал церковь, фото

Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы, злоумышленник задержан.

В ночь на среду, 22 ноября, в Голосеевском районе Киева злоумышленник обворовал церковь, сработала сигнализация, и правоохранители задержали его на месте преступления, говорится на сайте полиции столицы.

В ведомстве уточнили, что инцидент случился на ул. Голосеевской, вор попал в помещение, отжав пластиковое окно.

"На месте происшествия выехал наряд группы реагирования Управления полиции охраны в г. Киеве и задержал 30-летнего мужчину, который находился в церкви", — отмечается в сообщении.

Во время поверхностного осмотра у него нашли и изъяли перчатки, металлическую фомку, ювелирные изделия из золота и серебра — кольца, крестики, цепочки, браслеты и серьги. Общая сумма похищенного составляет около 30 тыс. гривен.

Копы выяснили, что задержанный находится в розыске в Хмельницкой области за совершение аналогичных преступлений, в столицу он приехал за сутки до проникновения в церковь. Сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 185 (кража) Уголовного кодекса, мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее в Киеве правоохранители разоблачили хакерскую группировку, участники которой похищали деньги клиентов, в частности, госбанков. По предварительным данным, злоумышленники успели украсть свыше 10 млн гривен из более чем полторы тысячи банковских карточек.